В ООН назвали лидера по производству опиума в мире

Управление ООН по наркотикам и преступности подготовило отчет согласно которому Мьянма в текущем году смогла произвести рекордный за 20 лет объем опиума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Производство (опиума в Мьянме. — «Газета.Ru») оценивается в 1080 тонн в 2023 году, что на 36% больше, чем в 2022 году, и сейчас находится на самом высоком уровне с 2001 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за последний год посев опийного мака вырос в Мьянме на 18%, до 47,1 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что объем выращивания опиумного мака в 2022 году на территории Мьянмы, которая с 2021 года контролируется военными, вырос на 33%. По словам регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Джереми Дугласа, рост был «напрямую связан» с политическими и экономическими беспорядками в Мьянме.

По данным ООН, посевная площадь опиумного мака в 2022 году увеличилась на треть до 40,1 тыс. га, а средняя расчетная урожайность выросла на 41% до почти 20 кг с гектара, что является самым высоким значением с тех пор, как УНП ООН начало вести учет в 2002 году.

Стоимость опиума, ежегодно производимого в Мьянме, может достигать $2 млрд, при этом большая часть наркотиков вывозится контрабандой в соседние страны и на мировой рынок, говорится в отчете.

Ранее две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков.