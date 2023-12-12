В России назвали число предотвращенных за год терактов

С января 2023 года в России предотвращено 146 терактов и разоблачены 73 законспирированные террористические ячейки. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) на странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что на стадии подготовки предупреждено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. При этом пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, уничтожено 146 подпольных оружейных мастерских.

Также в НАК сообщили, что в течение года на общую сумму более 110 миллионов рублей заблокированы счета порядка 4 тысяч человек, причастных к финансированию терроризма и Вооруженных сил Украины.

На этой неделе директор «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация выявила несколько десятков стримеров, которые собирают пожертвования с россиян на финансирование ВСУ.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.