В России за год выявили 73 тайные террористические ячейки

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России отчитались о проделанной в 2023 году работе. По данным ведомства, с начала года в стране была пресечена деятельность 73 законспирированных террористических ячеек, сообщает ТАСС.

«Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия», — отметили в НАК.

В комитете сообщили, что за 2023 год было ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских, заблокированы счета более четырех тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 млн руб.

Также в ведомстве отметили, что за указанный период силовики предотвратили 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов.

В НАК добавили, что их сотрудниками были выработаны новые методы для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам на фоне спецоперации и грядущих выборов президента России.

До этого в НАК сообщили, что с 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 террористических преступлений.

Ранее НАК заявил о новых террористических угрозах от спецслужб Украины.