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На Урале спасли младенца, на плач которого не реагировала мать

В Миассе спасатели вскрыли квартиру и забрали младенца у неблагополучной матери

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В Миассе Челябинской области жители дома вызвали спецслужбы после многочасовых криков четырехмесячного младенца в одной из квартир. Об этом сообщает Ura.ru.

Вместе с поисково-спасательной службой (ППС) на место прибыли сотрудники опеки.

«Плачь и крики грудничка были слышны во всем подъезде, но входную дверь никто не открывал. Спасатели при помощи шанцевого инструмента предоставили доступ комиссии в съемное жилье», — рассказали в пресс-службе ППС.

Вместе с ребенком в квартире находилась его мать, но женщина никак не отреагировала на чужих людей. Ребенка забрали сотрудники опеки.

Ранее в Москве воспитатель обнаружила на теле ребенка ожоги от сигарет.

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