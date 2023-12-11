В Крыму россиянин нашел гранату рядом с детской площадкой

В Алуште мужчина случайно отыскал гранату недалеко от своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел на Ялтинской улице. Мужчина вышел на балкон, чтобы сбросить рюкзак своему другу. В результате предмет приземлился в стороне. Россиянин отправился к детской площадке, куда отлетел рюкзак, но около своих вещей нашел гранату.

Мужчины вызвали сотрудников МЧС. На данный момент предмет находится на экспертизе. Специалисты выяснят, боевая это граната или нет. О том, каким образом находка могла попасть в это место, неизвестно.

Ранее под Краснодаром мужчина бросил в знакомых гранату во время конфликта.