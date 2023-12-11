В России планируют разрешить рекламировать российское вино на билбордах

Комитет по экономической политике российской Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит рекламировать отечественное вино на уличных рекламных конструкциях. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия закона размещать рекламные билборды можно будет на крышах и фасадах зданий и вдоль трасс в тех регионах России, где произвели вино. Рекламные сообщения будут содержать информацию о видах вин и использованном для их производства винограде. Конкретные марки вин и изображения бутылок размещать на конструкциях будет нельзя.

Предполагается, что принятие закона поможет с продвижением российского вина на внутреннем рынке и повышением его узнаваемости. При этом Роспотребнадзор и Минздрав должны будут разработать советы по сохранению здоровья при употреблении вина.

Первое чтение законопроекта пройдет 14 декабря.

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