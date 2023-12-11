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Путин предложил расширить арктическую ипотеку

Путин поручил распространить арктическую ипотеку на участников СВО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу арктической ипотеки и сделать ее доступной для участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции», — сказал российский лидер на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Он назвал это «святой обязанностью». Путин отметил, что пока управленцы решают сложные вопросы в тепле и безопасности, участники СВО находятся «в грязи, и под пулями». Президент призвал никогда об этом не забывать. Путин подчеркнул, что солдатам требуется уделять особое внимание.

Также на совещании глава государства поручил разобраться с домами, которые «заваливаются набок» в Архангельске. Он счел эту задачу первоочередной. Это первая региональная поездка Путина и первое публичное мероприятие после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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