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Стала известная минимальная цена пачки сигарет в РФ в 2024 году

ТАСС: минимальная цена пачки сигарет в РФ составит 129 рублей в 2024 году

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Depositphotos

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации установило значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

1 декабря врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, что утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока — при отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, что приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Также сообщалось, что ученые выяснили, что курение в молодом и подростковом возрасте способствует снижению когнитивных способностей у пожилых людей, способствует развитию деменции, плохим памяти и вниманию.

Ранее врачи дали советы желающим бросить курить.

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