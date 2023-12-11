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Медведев оценил необходимость принятия новой Конституции

Медведев допустил точечные поправки в Конституцию

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что РФ пока не нуждается в принятии новой Конституции. Такую точку зрения он выразил на встрече со студентами и школьниками в преддверии Дня Конституции.

«Нам не нужна пока новая Конституция, на мой взгляд. Это консервативный документ», — процитировало политика ТАСС.

При этом он добавил, что некоторые изменения в Конституцию будут внесены.

«Точечные изменения в конституцию точно будут», - сказал Медведев.

До этого против упрощения процесса внесения поправок в Конституцию высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что этот процесс «не должен и не может быть простым», поскольку Конституция — основной закон, определяющий судьбы людей. По мнению Матвиенко, внесению любых изменений в Конституцию должна предшествовать «серьезная и содержательная работа», чтобы поправки получили одобрение граждан.

Кроме того, считает Матвиенко, Конституция защищает граждан надежнее международных конвенций.

Ранее Медведев объяснил, почему президентом РФ должен быть такой политик, как Владимир Путин.

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