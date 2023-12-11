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Путин поддержал идею новой льготы для бойцов СВО

Путин поддержал идею убрать возрастной ценз по льготной ипотеке для бойцов СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился, что участники Специальной военной операции (СВО) должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту. Об этом пишет ТАСС.

Одна из участниц беседы с президентом — жительница Мурманской области рассказала, что муж ее знакомой является участником СВО, и семья хотела приобрести квартиру по арктической ипотеке. Однако знакомым ее не одобрили из-за возрастного ценза.

Девушка предложила ввести отдельную категорию льготной ипотеки для бойцов СВО. Президент поддержал ее идею и добавил, что помощь военнослужащим — это «святое дело».

«Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Здесь просто, думаю, что техническое упущение. Сразу могу сказать, что мы это сделаем. Точно совершенно», — сказал он.

В тот же день российский лидер также согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.

30 ноября правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Минфине хотят поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке.

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