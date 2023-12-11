Россиянин приревновал жену к другому мужчине и поджег дом с ним

В Нижегородской области мужчину задержали за сожжение дома, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в поселке Шайгино. Накануне местная жительница не ночевала дома, но утром вернулась к супругу вместе со своим знакомым. После этого все они стали распивать алкогольные напитки.

Спустя некоторое время муж россиянки ушел в другую комнату, сама женщина легла спать со своим знакомым. Во время сна мужчина столкнул местную жительницу с дивана, после чего она проснулась и почувствовала запах бензина, который в последствии поджег ее супруг.

Муж подпер дверь, чтобы пара не смогла выбраться из дома, но знакомый женщины смог выбить дверь и спастись вместе с россиянкой.

В результате здание полностью сгорело. Супруга женщины задержали. Причиной поступка стала ревность.

Ранее на Кубани мужчину избили деталью от трактора и бросили в навоз из-за ревности.