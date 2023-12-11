Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин приревновал жену к другому мужчине и поджег дом с ним

Mash: под Нижним Новгородом мужчина из ревности поджег дом с женой и ее знакомым

close
100%
МЧС РФ

В Нижегородской области мужчину задержали за сожжение дома, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в поселке Шайгино. Накануне местная жительница не ночевала дома, но утром вернулась к супругу вместе со своим знакомым. После этого все они стали распивать алкогольные напитки.

Спустя некоторое время муж россиянки ушел в другую комнату, сама женщина легла спать со своим знакомым. Во время сна мужчина столкнул местную жительницу с дивана, после чего она проснулась и почувствовала запах бензина, который в последствии поджег ее супруг.

Муж подпер дверь, чтобы пара не смогла выбраться из дома, но знакомый женщины смог выбить дверь и спастись вместе с россиянкой.

В результате здание полностью сгорело. Супруга женщины задержали. Причиной поступка стала ревность.

Ранее на Кубани мужчину избили деталью от трактора и бросили в навоз из-за ревности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами