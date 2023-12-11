В Петербурге выявили 150 заболевших корью

В Петербурге зарегистрированы 150 случаев заболевания корью. Об этом со ссылкой на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву сообщает ТАСС.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на деток приходится 56%», — сказала Катаева.

Около половины выявленных случаев можно отнести к категории завозных.

30 ноября стало известно, что заболеваемость корью среди российских детей в 2023 году выросла в 262 раза.

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал основные факторы такого всплеска: это уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в РФ на работу непривитых мигрантов.

Ранее в Госдуме пообещали разобраться с дефицитом вакцины от кори в клиниках.