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В Петербурге выявили 150 заболевших корью

Роспотребнадзор: в Петербурге выявили 150 заболевших корью, из них 84 — дети

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Петербурге зарегистрированы 150 случаев заболевания корью. Об этом со ссылкой на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву сообщает ТАСС.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на деток приходится 56%», — сказала Катаева.

Около половины выявленных случаев можно отнести к категории завозных.

30 ноября стало известно, что заболеваемость корью среди российских детей в 2023 году выросла в 262 раза.

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал основные факторы такого всплеска: это уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в РФ на работу непривитых мигрантов.

Ранее в Госдуме пообещали разобраться с дефицитом вакцины от кори в клиниках.

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