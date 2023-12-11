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Гигантские золотые рыбки стали угрозой для Великих озер Канады

NYT: канадские ученые заявили о риске уничтожения водоемов из-за золотых рыбок

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Depositphotos

Распространение золотых рыбок угрожает флоре и фауне канадских водоемов. К такому выводу пришла исследователь водных ресурсов из отдела рыболовства и океанов Кристин Бостон, пишет The New York Times.

Она отметила, что имеющий яркую окраску вид — карась китайский — является чужеродным для Канады. Его рацион практически не ограничен, рыбка может достигать до 40 см. В числе прочего она уничтожает растения, на которых обитают микроорганизмы. Караси хорошо адаптированы и быстро размножаются.

В числе способов борьбы с золотыми рыбками Бостон назвала ловлю их сетями или использование высоковольтных разрядов для их глушения.

В конце ноября стало известно, что прозрачные рыбы помогут восстанавливать сердца людей после инфарктов. Это обнаружили ученые из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC). Открытие может лечь в основу лекарств для регенерации сердца у людей.

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