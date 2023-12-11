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Московский полицейский украл у задержанного мигранта 70 тысяч рублей

Baza: в Москве полицейский задержал мигранта и украл у него 70 тысяч рублей

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Global Look Press

В Москве полицейский украл у задержанного мигранта все деньги с банковского счета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, сотрудники МВД задержали десять мигрантов. Тогда полицейский взял телефон у одного из иностранцев, зашел в банковское приложение и перевел своей супруге 70 тысяч рублей с его счета.

Мигрант не стал мириться с произошедшим и после этого вернулся к полицейским. Иностранец рассказал им все о поступке коллеги и отметил, что «все понимает». Однако хотел бы, чтобы сотрудник правоохранительных органов оставил на его счету «что-нибудь».

Сообщается, что после обвинений со стороны иностранца началось расследование. Укравший денежные средства правоохранитель все отрицал, но в результате признал вину после вызова в Управление собственной безопасности, отмечает Baza. По данным Telegram-канала, вора уже уволили.

Ранее два российских майора заставили судимого мужчину признаться в несуществующей краже.

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