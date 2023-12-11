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Промышленность в Подмосковье выросла более чем на 13% за 10 месяцев

Андрей Воробьев: Подмосковье оказывает максимальную поддержку бизнесу

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2% (по РФ на 3,5%), а в ряде направлений рост составил более 20%, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона.

«Мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. У каждого главы, у каждого члена нашей команды стоит задача - максимально оказывать поддержку бизнесу. Все проекты сегодня сопровождает инвестиционный блок правительства и ЦСС (Центр Содействия Строительству)», — сказал Воробьев.

По его словам, в Московской области 5 особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков. Воробьев добавил, что в Подмосковье действуют 1,3 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, в которых работают более 480 тыс. сотрудников. Также на территории региона располагаются 430 тыс. компаний МСП – это еще плюс 2 млн человек.

Также губернатор добавил, что Московская область входит в топ-3 рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов, рейтинга эффективности реализации промышленной политики в РФ, а также по объему обрабатывающих производств в РФ.

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