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Российских детей после соревнований наградили грамотами с гербом Украины

РИА Новости: в Хабаровске расследуют вручение детям грамот с гербом Украины

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В Хабаровске воспитанников детского сада № 137 наградили грамотами с гербом Украины. Информация об этом распространилась в соцсетях, после чего ее подтвердили РИА Новости в городском управлении образования.

По словам чиновников, «недопустимая ситуация» произошла из-за действий инструктора по физкультуре. В соревнованиях участвовали несколько детских садов, и каждый готовил грамоты самостоятельно. В результате инструктор 122-го детсада скачала шаблон и распечатала его, не обратив внимание на наличие украинского герба на бумаге.

Уточняется, что грамоты уже изъяли, и сейчас власти проверяют все обстоятельства случившегося. С сотрудниками детсадов пообещали провести беседы и протестировать их на знание российской государственной символики.

До этого сообщалось о происшествии в Москве, где студента арестовали за демонстрацию студбилета с изображением бело-красно-белого флага на проходной своего вуза и при покупке билета в железнодорожной кассе.

Ранее в Печоре полицейский избил местного жителя за личные вещи в цвет украинского флага.

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