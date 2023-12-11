В Петербурге девять мигрантов провели день рождения одного из них в полиции из-за драки

В Петербурге граждан среднеазиатских стран задержали после визита в кафе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Ударников. По версии правоохранителей, в местном кафе иностранцы праздновали день рождения одного из них. Во время мероприятия возник конфликт, который в последствии перерос в драку.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали мигрантов.

«Девять предполагаемых участников, в возрасте от 25 до 35 лет, доставлены в отдел полиции», – сообщается в публикации.

Подозреваемых привлекли к административной ответственности по статьям о хулиганстве и о нарушении правил въезда и проживания на территории РФ. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге многодетного мигранта задержали за домогательства к девочке.