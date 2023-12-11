Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девять мигрантов провели день рождения одного из них в полиции из-за драки

В Петербурге девять мигрантов задержали после драки в кафе

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге граждан среднеазиатских стран задержали после визита в кафе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Ударников. По версии правоохранителей, в местном кафе иностранцы праздновали день рождения одного из них. Во время мероприятия возник конфликт, который в последствии перерос в драку.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали мигрантов.

«Девять предполагаемых участников, в возрасте от 25 до 35 лет, доставлены в отдел полиции», – сообщается в публикации.

Подозреваемых привлекли к административной ответственности по статьям о хулиганстве и о нарушении правил въезда и проживания на территории РФ. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге многодетного мигранта задержали за домогательства к девочке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами