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Обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве попросили назначить до 25 лет колонии

Прокурор потребовал до 25 лет обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Прокурор попросил назначить от 16 до 25 лет колонии обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет колонии для шестерых членов «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые ставили своей целью взорвать здание ФСБ на Лубянке и закидать гранатами близлежащие строения. 11 декабря во 2-м Западном окружном военном суде приступили к прениям сторон по уголовному делу.

По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний для Манучехра Буриева представитель гособвинения попросила 25 лет тюрьмы , для Самандара Тошмуродова — 24 года со штрафом, для Гаджимурада Гасаналиева — 20 лет. По мнению прокурора, Абдукодиру Тоирову и Абдумалику Самиеву нужно назначить по 18 лет лишения свободы, на два года меньше Раджабали Буриеву. Обвиняемые должны будут заплатить штрафы от 500 до 900 тыс. рублей

Первые четыре-пять лет подсудимые должны провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Гособвинение попросило также конфисковать изъятые в ходе обыска телефоны подсудимых и уничтожить компоненты для изготовления взрывчатого вещества.

До этого в Москве приговорили террориста к 19 годам колонии за попытку взорвать здание суда.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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