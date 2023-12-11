Москвич напал с ножом на мужчину, ударил женщину по лицу и попал на видео

В Москве двое мужчин устроили поножовщину из-за конфликта на бытовой почве, произошедшего в баре. Об этом сообщает московская прокуратура.

По информации столичной прокуратуры, между двумя мужчинами в одном из баров произошел конфликт на бытовой почве. На кадрах видно, как один из россиян стоит у входа в заведение вместе с женщиной, а второй выходит из помещения с ножом и начинает наносить оппоненту удары. После этого 52-летний агрессор рукой ударил стоявшую рядом очевидицу, которая пыталась защитить пострадавшего.

«По решению прокурора уголовное дело передано в территориальный орган столичного СК для рассмотрения вопроса о квалификации действий фигуранта по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Расследование инцидента находится на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.

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