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ЛНР передадут 15 передвижных медицинских комплексов

Минпромторг в 2024 году передаст ЛНР 15 передвижных медицинских комплексов

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Минздрав России

Минпромторг РФ в 2024 году передаст ЛНР 15 передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на правительство республики.

По словам министра здравоохранения региона Натальи Пащенко, эта мера поможет повысить качество диспансеризации и профилактических осмотров населения. Особенно значительно прибытие новых комплексов улучшит ситуацию в отдаленно расположенных населенных пунктах.

Комплексы будут переданы мобильным медицинским бригадам, совмещенным для проведения маммографии и флюорографии. Машины распределят по учреждениям здравоохранения ЛНР.

К концу 2023 года в ЛНР ожидают поставки 37 автомобилей скорой помощи и 80 автобусов для парка общественного транспорта республики от Минпромторга.

До этого военным в ЛНР и ДНР передали дроны, тепловизоры и другое оборудование более чем на миллиард рублей.

Ранее Минпромторг передал ЛНР 50 автолавок для улучшения торговли.

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