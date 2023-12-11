В МИД РФ прокомментировали слова Быкова об отсутствии претензий к Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) о том, что он не имеет претензий к Украине, а также к Израилю из-за сектора Газа. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

Захарова усомнилась в психическом здоровье Быкова из-за его слов об убийстве русских на Украине.

«Дмитрий Быков, иностранный агент: «Конечно, мне обидно, когда убивают русских, но претензий к вам (киевскому режиму) у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы». <...> Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — написала Захарова

Она также добавила, что именно Быков называл писателя Федора Достоевского «главной бедой 19 века» и обвинил его в «начале русского фашизма».

До этого писатель Дмитрий Быков попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.