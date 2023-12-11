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Мэр Казани предложил стирать пакеты

Мэр Казани Метшин призвал стирать пакеты из-за проблем с мусором

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Shutterstock

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника предложил жителям города использовать пакеты несколько раз — стирать их для сокращения потребления пластика. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Градоначальник отметил, что нельзя откладывать этот вопрос на потом, потому что иначе «мы просто утонем в мусоре». Объемы мусорообразования являются губительными для города, подчеркнул он.

«И коль скоро подавляющее большинство, я надеюсь и уверен, хотят жить в Казани и хотят, чтобы благополучно и в здоровой атмосфере росли дети и внуки, мы это должны осознать вместе, а задача донести эту проблему (а это действительно проблема) сидящих в зале руководителей и моя в том числе»,— сказал Метшин и назвал «мусорный» вопрос одним из самых приоритетных на ближайшие годы для властей.

Он также поручил заняться мусором главе исполкома Казани Рустему Гафарову.

В конце ноября для российских вузов разработали программу обращения с ТКО.

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