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Украинские СМИ сообщили о рейде военкомов по маршруткам

«Страна.ua»: украинские военкомы устроили рейд по маршруткам в Одессе

Украинские военкомы устроили рейд по маршруткам в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На приведенном украинским изданием видео мужчину спрашивают, встал ли он на военный учет. Получив отрицательный ответ, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) сообщил пассажиру, что он поедет вместе с ним в Суворовский военкомат.

До этого одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее на Украине пообещали разобраться в ситуации с «жесткой» мобилизацией в Одессе.

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