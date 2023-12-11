Украинские СМИ сообщили о рейде военкомов по маршруткам

Украинские военкомы устроили рейд по маршруткам в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На приведенном украинским изданием видео мужчину спрашивают, встал ли он на военный учет. Получив отрицательный ответ, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) сообщил пассажиру, что он поедет вместе с ним в Суворовский военкомат.

До этого одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее на Украине пообещали разобраться в ситуации с «жесткой» мобилизацией в Одессе.