Следком расследует попытки покушений на должностиных лиц в Крыму и Севастополе

Следком по Крыму и Севастополю расследует ряд уголовных дел в отношении пособников украинских спецслужб из-за покушений на должностных лиц и мирных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

По информации ведомства, обвинение было предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом, а также в незаконном обороте взрывчатки.

«Мужчина по заданию куратора СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru») во время движения автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области причинены тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.

Обвинения в аналогичном преступлении было предъявлено двум жителям Феодосии, которые являются гражданами Украины. 12 июля возле подъезда одного из многоквартирных домов в Феодосии они взорвали установленное на мопед взрывное устройство. В результате три женщины, проходившие мимо, получили осколочные ранения.

Еще один мужчина, житель Чехии, также обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом. Он покушался на жизнь военнослужащего.

До этого ФСБ выявила сеть из 18 агентов украинских спецслужб в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.