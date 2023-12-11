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Пранкеры Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова*

Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за уничтожения русских

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали в Telegram-канале.

В ходе разговора якобы Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства российских граждан. Таким образом он в том числе прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ.

По словам писателя, когда «убивают русских», ему обидно, но претензий у Украине у него нет, как и «нет претензий к Израилю насчет Газы».

Также Быков заявил, что обязательно вернется в Россию к своим студентам.

В начале декабря российские пранкеры разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере. Тот в ходе разговора заявил, что конфликте между Россией и Украиной следует искать дипломатические пути урегулирования.

До этого на розыгрыш Вована и Лексуса, представившихся во время телефонного разговора «африканским политиком», попался вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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