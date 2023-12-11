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В Госдуме назвали опасным допуск иностранных яиц на российский рынок

Депутат Кашин: допускать иностранных производителей яиц в Россию опасно

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Depositphotos

Допуск иностранных фермеров на российский рынок – опасный шаг, который грозит такими же последствиями отечественному птицеводству, как в 90-е годы, убежден председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Так в беседе с НСН он отреагировал на решение Россельхознадзора позволить турецким компаниям поставку яиц в Россию.

По мнению депутата, приход зарубежных фермеров в Россию временно поможет снизить цены, однако в то же время ударит по отечественным производителям.

«Нельзя допустить ошибок, которые были совершены в 1990-е в угоду нашим недругам (в то время — партнерам), нуворишам и предателям, «пятой колонне», которая разваливала все и вся, — заявил Кашин. — Закупка куриных яиц за границей должна находиться под строгим контролем соответствующих ведомств — Минсельхоза и Россельхознадзора».

Комментируя высокие цены на яйца, депутат объяснил это уничтожением птицеводства в 90-е годы, заявив, что после введения санкций птицефабрики столкнулись с необходимостью срочно ее восстанавливать. Также одной из причин такой ситуации он назвал завышение цен на электроэнергию, дорогие корма и другие факторы.

Напомним, Россельхознадзор на фоне повышения цен на яйца разрешил поставки этого продукта 21 турецкому предприятию. В ведомстве подчеркнули, что ввоз будет возможен только после отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ.

Юристы ранее призвали наказать картели, виновные в завышении цен на яйца.

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