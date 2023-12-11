Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

Дефицита деревьев на елочных базарах в России в этом сезоне не ожидается, однако, цены на них вырастут. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Рослесинфорге.

По его данным, стоимость может повыситься на 100-200 рублей в сравнении с прошлогодними ценами.

«На цену влияют высота, порода дерева, лесной или не лесной регион, где она продается, место покупки — базар, торговый центр, мелкооптовый склад, маркетплейс — наличие или отсутствие доставки, дополнительные услуги в виде установки и декора. Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря», — уточнили в Рослесинфорге.

В этом сезоне предприниматели, которые реализуют продажу новогодних елок, планируют заготовить порядка 55 тысяч деревьев только на землях государственного лесного фонда. В ведомстве также уточнили, что россияне к Новому году чаще всего покупают ель, сосну и пихту.

Исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство опрошенных россиян (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки.

Ранее сообщалось, что москвичи дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку.