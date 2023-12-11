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Врач предупредила о риске развития диабета перед менопаузой

Врач Соловьева: диабет может возникнуть у женщин перед менопаузой

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Shutterstock

У женщин перед менопаузой может возникнуть сахарный диабет, заподозрить развитие болезни может гинеколог. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-эндокринолог ГКБ №52 Яна Соловьева.

По ее словам, на появление данного недуга могут указывать жажда, частое и обильное мочеиспускание. Помимо этого, характерными симптомами являются резкая потеря веса и кожный зуд, продолжила врач.

«У женщин еще даже в конце репродуктивного возраста или в перименопаузальном периоде возникает дискомфорт, могут появиться какие-то выделения. Они обращаются к гинекологу, и гинеколог сам может сказать: «У вас нет, случайно, сахарного диабета?» По состоянию слизистых, по жалобам женщин они могут заподозрить. И мы достаточно часто после гинекологов выявляем диабет», — отметила Соловьева.

Ученые из некоммерческой исследовательской организации Physicians Committee for Responsible Medicine до этого выяснили, что исключение из рациона продуктов животного происхождения и увеличение в нем доли соевого белка снижает интенсивность приливов жара при менопаузе.

Ранее врачи развенчали миф о «мужской менопаузе».

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