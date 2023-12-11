Российские таможенники задержали членов ОПГ, занимавшейся контрабандой драгоценностей

В международном аэропорту Шереметьево таможенники поймали ченов ОПГ, которая занималась контрабандой драгоценностей. Об этом в Telegram-канале сообщает ФТС России.

По информации службы, таможенники задержали в аэропорту прилетевшего из Дубая 34-летнего контрабандиста, у которого при себе нашли более 20 драгоценных серьг, колец, браслетов и цепочек. Общая стоимость груза составила 23 млн рублей.

После этого были задержаны организатор поставок и ее сообщник — 53-летняя россиянка и 37-летний гражданин Казахстана. Во время обысков у них обнаружили и изъяли документацию и электронные носители информации.

«Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегических товаров. Два фигуранта заключены под стражу, один – под домашний арест. Следствие продолжается», — рассказали в ФТС России.

Ранее россияне пообещали сотруднику таможни взятку и стали фигурантами уголовного дела.