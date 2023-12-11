Представитель Пахмутовой отреагировал на сообщения о госпитализации композитора

У композитора Александры Пахмутовой не выявили коронавирусную инфекцию. Об этом RT заявил директор ее фонда Евгений Малышко, опровергнув таким образом сообщения в средствах массовой информации.

«В СМИ пишут очень много неправды. Никакого ковида у нас нет даже близко. И сердечных проблем тоже», — ответил Малышко на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что ПЦР-тест показал отрицательный результат.

При этом он подтвердил, что композитора госпитализировали с простудой и характерными для этого заболевания симптомами.

Напомним, ранее сообщалось, что 94-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова попала в больницу с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру. Telegram-каналы писали, что у нее якобы выявили коронавирусную инфекцию.

Вирусолог ранее назвал количество россиян, столкнувшихся с лонг-ковидом — затяжной формой заболевания коронавирусом.