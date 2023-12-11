В Подмосковье задержали консультантов отделов российских министерств за взятки

В Московской области правоохранительными органами были задержаны 11 человек, в том числе двое консультантов отдела при Министерстве социального развития Московской области и один — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий.

Все задержанные проходят подозреваемыми по статьям 290 («Получении взяток») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ. Задержанные уже дали признательные и изобличающие друг друга показания. Все 11 человек отправлены под домашний арест.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год задержанные брали взятки через посредников от предпринимателей Подмосковья за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения обязательных проверочных мероприятий. В среднем за одного специалиста брали 12 тыс. руб. Уточняется, что за раз могло оформляться от 100 до 350 квот, в зависимости от предпринимателя.

До этого сообщалось, что более 10 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Петербурге.

Ранее в Самарской области полиция устроила рейды по стройками и местам проживания мигрантов.