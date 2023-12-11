В Сыктывкаре площадь пожара в жилом доме увеличилась, эвакуированы 90 человек

МЧС России сообщило, что в жилом восьмиэтажном панельном доме в Эжвинском районе Сыктывкара произошел пожар, огонь распространился уже на 170 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС.

В результате происшествия были эвакуированы 90 человек. 10 жильцов были спасены из дымы и огня, трое из них были переданы медикам для оказания помощи.

Огнеборцы МЧС России активно работают на месте происшествия, борясь с огнем, который охватил балконы с 5-го по 8-й этажи одноподъездного дома. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в МЧС Российской Федерации по республике Коми рассказали, что пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов в Сыктывкаре на улице Мира.

9 декабря певица Наталья Штурм сообщила, что в ее квартире случился пожар. Возгорание произошло в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве. Штурм отметила, что пожар возник утром из-за замыкания проводки. На тот момент певица и члены ее семьи спали. Все проснулись от задымления кухни.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.