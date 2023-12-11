При столкновении двух поездов в Италии пострадали не менее 17 человек

В Италии на железнодорожной линии Болонья — Римини произошло столкновение поездов, в результате которого пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della sera.
По имеющейся информации, столкнулись скоростной экспресс Freccia Rossa и региональный поезд. В настоящее время на линии проводятся аварийно-спасательные работы. Железнодорожное движение временно прекращено.
Местные власти сообщили, что все пострадавшие получили лишь легкие травмы.
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что он он внимательно следит за обстановкой на месте аварии.
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