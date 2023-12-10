Отец открывшей стрельбу в Брянске школьницы арестован

Советский районный суд Брянска арестовал сроком на два месяца Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, открывшей стрельбу в городской гимназии. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Афанаскина Дмитрия Дмитриевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в суде.

Также 10 декабря Советский районный суд постановил поместить под домашний арест заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 в Брянске.

Накануне Советский суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Афанаскина.

До этого стало известно, что суд подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Афанаскина за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Также против него было возбуждено дело о небрежном хранении оружия. Его дочь украла охотничье ружье «Бекас-3», пришла с ним в школу и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.