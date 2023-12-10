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На границе Польши и Украины образовалась многотысячная очередь из машин

Госпогранслужба Украины: на границе с Польшей скопилось 3500 машин

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Yan Dobronosov/Reuters

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе скопилась очередь из 3500 машин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств», — поделился Демченко.

По его словам, больше всего машин скопилось на пункте пропуска «Шегини» (1200 машин) и на «Ягодин» (900 машин).

Демченко отметил, что украинская сторона не наблюдает ослабления блокировки со стороны Польши после достижения определенных договоренностей.

До этого глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи говорил, что венгерские автоперевозчики с 11 декабря планируют начать протесты на границе с Украиной.

По его словам, украинские перевозчики — представители совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому на них не распространяются правила ЕС.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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