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Очередной спецборт МЧС доставит россиян из Египта в Москву

Спецборт МЧС доставит в Москву очередную группу россиян, эвакуированных из Газы

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что спецборт ведомства с гражданами России и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что оперативная группа МЧС в Египте продолжает работу по приему людей, которые прошли контрольно-пропускной пункт «Рафах». Там добавили, что сегодняшний рейс является 11-м из совершенных авиацией чрезвычайного ведомства в рамках гуманитарной миссии по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

До этого стало известно, что спецборт МЧС России с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву. Согласно сообщению ведомства, самолет Ил-76 в четверг перевезет 68 человек, в том числе 31 ребенка.

6 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в течение месяца из сектора Газа удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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