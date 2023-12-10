Итальянские экоактивисты окрасили воды Венеции в зеленый

Активисты социально-климатического движения Extinction Rebellion вылили органическую краску в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает Fanpage.

В публикации отмечается, что активисты окрасили воду флуоресцеином. Они сделали это в знак протеста против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28, который проходит сейчас в Дубае.

Также активисты затопили дом из папье-маше. В публикации отмечается, что аналогичные акции прошли в других городах Италии.

По словам заместителя председателя совета министров страны Маттео Сальвини, если ради «спасения окружающей среды» этим идиотам» удается лишь повреждать памятники, произведения искусства, церкви и даже реки, «то остается спасти лишь немногие оставшиеся у них нейроны».

До этого во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.

Недавно фермеры в Бретани начали долгосрочный протест против введения новых стандартов в сельском хозяйстве и отсутствия поддержки со стороны государства.

Ранее в Германии началась забастовка машинистов.