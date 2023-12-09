В Москве жильцов напугал пакет, оставленный Дедом Морозом

Подозрительный пакет, оставленный человеком в костюме Деда Мороза в подъезде жилого дома в центре Москвы, напугал жильцов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, квартиру, рядом с которой нашли посылку, ранее снимал один из военных корреспондентов, но недавно он съехал.

Пакет, оставленный на лестничной клетке, осматривают кинологи.

В ноябре сообщалось, что в аэропорту Домодедово нашли подозрительный пакет на сиденьях в зале прилетов, где должны были проходить эвакуированные из Газы россияне по возвращении в страну. Эвакуация в связи с инцидентом не объявлялась. Осмотр показал, что внутри пакета находился мусор.

4 декабря сообщалось, что содержимое подозрительных пакетов, которые были найдены рядом со зданиями американского и израильского посольств в столице Новой Зеландии, не представляют никакой угрозы.

Ранее в квартиру дочери военкора Сладкова пытались доставить подозрительную посылку.