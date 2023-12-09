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Еще 100 россиян и члены их семей покинули сектор Газа

МЧС: еще 100 россиян и члены их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

Еще порядка 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска «Рафах», который соединяет сектор Газа с Египтом. Об этом сообщили в российском МЧС.

«Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы.

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек.

12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 9 декабря телефонного разговора поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаху ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из сектора Газы.

Ранее эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе.

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