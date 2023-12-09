«Роснефть» на выставке «Россия» провела соревнования по информбезопасности

«Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» в рамках дней IT провела в своем павильоне соревнование в сфере информационной безопасности Sibintek CTF-2023, сообщается на сайте компании.

Отмечается что участники состязаний выполняли продвинутые задания в формате OSINT, который предполагает поиск и анализ данных из открытых источников в интернете. Этот матч стал завершающим в сезоне 2023 года.

Как уточнили в компании, соревнования Sibintek CTF проходили в несколько этапов в течение всего года. Их участниками стали около 200 сотрудников «Роснефти». Они принимали участие как в личных, так и в командных дисциплинах.

Посетители павильона «Роснефти» также могли стать участниками соревнований. Так, всего более 500 гостей экспозиции проверили свои знания в профессиональном состязании. Сотрудники компании рассказали им о базовых правилах защиты цифровых данных.

Также на Sibintek CTF-2023 состоялась тематическая викторина. Ее участникам вручали памятные призы за правильные ответы.

В «Роснефти» подчеркнули, что организация таких масштабных соревнований как Sibintek CTF предполагает повышение уровня информбезопасности компании, а также защиты от киберугроз.

Гости экспозиции в течение дней IT могут ознакомиться с IT-разработками компании и ее дочерних обществ. Так, в субботу были презентованы цифровые разработки научных институтов «Роснефти» из Томска, Красноярска и Уфы.

Кроме того, до 10 декабря посетители павильона могут попробовать специальные VR-тренажеры и осмотреть интерактивный 3D стол, на котором с помощью тачскрина можно изучить модель центрального пункта сбора нефти на месторождении «Уватнефтегаз» в Тюменской области.

Напомним, соревнования Sibintek CTF проводятся второй год подряд и являются ключевым мероприятием компании «Сибинтек» (IT-интегратор «Роснефти») по направлению информационной безопасности. В 2024 году планируется расширение программы соревнований, создание специальных форматов и номинаций для студентов и молодых специалистов.