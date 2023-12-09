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Почти половина американцев назвала конфликт на Украине неопасным для США

Опрос: 44% американцев не считают конфликт на Украине опасным для США

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Rod Lamkey/Global Look Press

Почти половина американцев (44%) считают, что конфликт России и Украины не угрожает интересам США или же эта угроза незначительна. Таковы результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Pew Research Center.

«Треть американцев считают вторжение России в Украину серьезной угрозой интересам США. Аналогичная доля (34%) считает, что это незначительная угроза, в то время как 10% говорят, что это не угроза», — говорится в публикации американского исследовательского центра.

Мнения по поводу правильности или неправильности реакции администрации Байдена на конфликт разделились в американском обществе почти поровну: 39% одобряют действия президента, 41% не одобряют. У около 20% опрошенных нет четкого мнения по этому поводу.

9 декабря стало известно, что более половины американских избирателей полагают, что политика действующего президента США Джо Байдена негативно отразилась на их уровне жизни.

Тот же опрос показал, что почти половина американских избирателей верят в способность бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать палестино-израильский конфликт.

Ранее стало известно, что почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Российской Федерацией.

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