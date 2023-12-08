На синей ветке метро Москвы нет движения между «Щелковской» и «Партизанской»

На участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно остановилось движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе», — указывается в публикации.

Согласно информации Дептранса, работники метрополитена быстро прибыли на место инцидента и начали проверять инфраструктуру для подачи напряжения.

«На восточном участке <...> линии <...> временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

Поезда на участке синей ветки столичного метро между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» ходят в обычном режиме, сказано в сообщении.

Некоторое время назад Дептранс информировал о временном увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки на БКЛ из-за наличия человека на пути. Поезда не курсировали между станциями «Электрозаводская» и «Петровский парк».

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.