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Шеф-повар приготовил картофельное пюре и креветки в туалете самолета, используя батарейки

Complex: повар приготовил в туалете самолета пюре с креветками, используя батарейки

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barfly7777/TikTok

Шеф-повар из США приготовил картофельное пюре и креветки в туалете самолета, используя батарейки, пишет Complex. Cам кулинар не советует повторять его опыт, потому что это может быть опасно.

Как рассказал повар, у него с собой в самолете были две батарейки на шесть Вольт, упаковка сухого пюре, пачка замороженных креветок и небольшой кипятильник Когда лайнер взлетел, мужчина отошел со своей ручной кладью в туалет и начал процесс готовки.

«Благодаря двум батарейкам, подключенным последовательно к погружному кипятильнику, можно быстро вскипятить воду. Сырым креветкам понадобится всего несколько минут до готовности», — объяснил он.

Впрочем, мужчина не советует повторять его опыт.

«Это ужасная идея. Я немного нервничаю. То, что я собрал, определенно похоже на бомбу», — поделился американец с подписчиками.

Однако еда, приготовленная в самолете, получилось вкусной, уверяет повар.

«С чесночным маслом все кажется вкуснее,» — добавил кулинар.

Ранее шеф-повар раскрыл правильный способ приготовления замороженной пиццы дома.

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