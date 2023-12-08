Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мусульмане наградили патриарха Кирилла высшим орденом

ДУМ наградило патриарха Кирилла высшим орденом мусульман России

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Духовное управление мусульман (ДУМ) наградило патриарха Кирилла высшей наградой российских мусульман — орденом «Аль-Фахр». Об этом сообщил глава ДУМ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России, стало известно из текста на сайте религиозной организации.

Предстоятель Русской православной церкви был отмечен за многолетние труды во имя единства и сплоченности народов Российской Федерации. При этом муфтий называет патриарха «дорогим братом».

Глава ДУМ заявил, что у Ислама и Христианства есть общие ценности: добро, любовь, милосердие, справедливость и взаимное уважение.

По словам мусульманского лидера, сейчас наступил именно тот момент, когда Россия нуждается «в укреплении союза православия и ислама».

В конце ноября патриарх Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что русская традиция, которая включает в себя семейные ценности, в настоящее время находится под большим давлением.

Ранее видео с ответом Путина на приветствие муфтия завирусилось в сети.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами