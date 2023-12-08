Мусульмане наградили патриарха Кирилла высшим орденом

Духовное управление мусульман (ДУМ) наградило патриарха Кирилла высшей наградой российских мусульман — орденом «Аль-Фахр». Об этом сообщил глава ДУМ муфтий Равиль Гайнутдин на заседании Межрелигиозного совета России, стало известно из текста на сайте религиозной организации.

Предстоятель Русской православной церкви был отмечен за многолетние труды во имя единства и сплоченности народов Российской Федерации. При этом муфтий называет патриарха «дорогим братом».

Глава ДУМ заявил, что у Ислама и Христианства есть общие ценности: добро, любовь, милосердие, справедливость и взаимное уважение.

По словам мусульманского лидера, сейчас наступил именно тот момент, когда Россия нуждается «в укреплении союза православия и ислама».

В конце ноября патриарх Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что русская традиция, которая включает в себя семейные ценности, в настоящее время находится под большим давлением.

Ранее видео с ответом Путина на приветствие муфтия завирусилось в сети.