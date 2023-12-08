Россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили

В Новосибирске мужчина, которому не могут поставить диагноз, ворвался в здание правительства области и напал на помощницу сенатора. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

7 декабря 43-летний местный житель проник в госучреждение на Красном проспекте и напал на помощницу сенатора Владимира Городецкого Марину Ананич. Год назад он уже приходил к ней на прием и жаловался на Минздрав и проблемы со здоровьем. Мужчина говорил, что у него немеют руки и лицо, а врачи долгое время не могут поставить ему диагноз и назначить необходимый курс лечения.

В этот раз он с порога стал угрожать чиновнице шилом и затащил ее в кабинет. Женщина говорит, что сразу узнала нападавшего, а ее коллеги сначала не поняли, что происходит. Тогда мужчина стал кричать, что у него заложник, забаррикадировал двери и угрожал взорвать бомбу, если кто-то попытается ему помешать.

Только после этого сотрудники офиса сенатора вызвали полицию. Потерпевшую нападавший отпустил через сорок минут, все это время с ним вели переговоры, а после задержали. В отделении задержанный объяснил, что страдает от психического заболевания, и лишь хочет, что чтобы его поскорее вылечили.

Ранее мать мужчины, взявшего в заложницы дочь в Петербурге, объяснила его поступок.