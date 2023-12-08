Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собаководам рассказали, что делать, если питомец боится снега

Кинолог Голубев: собаку нельзя заставлять гулять по снегу

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Некоторые собаки испытывают дискомфорт, гуляя по снегу: ощущают неприятное покалывание и жжение в лапах. Особенно, это касается маленьких питомцев. В этом случае важно не заставлять животное находиться на холоде дольше, чем оно может. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Важно не заставлять собаку гулять насильно: если питомец отказывается гулять по снегу, позвольте ему справить нужду, прогуляйтесь немного и возвращайтесь домой. Выгул против воли точно не пойдет на пользу любимцу», — отметил кинолог.

Также он посоветовал не выносить собаку на улицу на руках и не тащить ее за поводок. Так страх животного только усилится. Чтобы питомец не мерз кинолог рекомендует приобрести теплый комбинезон и удобную обувь.

Если собака дрожит или переступает с лапы на лапу, нужно немедленно вернуться домой, заключил эксперт.

До этого Голубев посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение питомца, но и поставить под угрозу его безопасность.

Ранее собаководам объяснили, о чем говорит мочеиспускание у питомца при виде хозяина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами