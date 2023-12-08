Собаководам рассказали, что делать, если питомец боится снега

Некоторые собаки испытывают дискомфорт, гуляя по снегу: ощущают неприятное покалывание и жжение в лапах. Особенно, это касается маленьких питомцев. В этом случае важно не заставлять животное находиться на холоде дольше, чем оно может. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Важно не заставлять собаку гулять насильно: если питомец отказывается гулять по снегу, позвольте ему справить нужду, прогуляйтесь немного и возвращайтесь домой. Выгул против воли точно не пойдет на пользу любимцу», — отметил кинолог.

Также он посоветовал не выносить собаку на улицу на руках и не тащить ее за поводок. Так страх животного только усилится. Чтобы питомец не мерз кинолог рекомендует приобрести теплый комбинезон и удобную обувь.

Если собака дрожит или переступает с лапы на лапу, нужно немедленно вернуться домой, заключил эксперт.

До этого Голубев посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение питомца, но и поставить под угрозу его безопасность.

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