Законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года

Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом «Ведомостям» рассказала первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Стоит провести большие парламентские слушания и сразу внести документ. Так как законопроект межфракционный, и проблема не имела на тот момент очевидных решений, на подготовку ушло больше времени, чем предполагалось», – пояснила Лантратова.

Разработанный с привлечением экспертов и НКО межфракционный законопроект предусматривает создание государственной программы профилактики травли. Минпросвещения должно будет разработать единый стандарт профилактики травли. За его несоблюдение к обучающемуся будут применены санкции — от замечания до отчисления из учебного заведения.

Тема травли была поднята в пленарного заседания в Думе 7 декабря в связи с трагедией в Брянске. Ученица гимназии №5 принесла в учебное заведение помповое ружье и устроила стрельбу.

Причиной трагедии могла стать травля ученицы. Соседка семьи рассказывала, что девочка была жертвой буллинга в школе.

Ранее «Газета.Ru» изучила все детали трагедии в брянской школе.