Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года

После трагедии в брянской школе в Госдуме обсудят законопроект о буллинге

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме до конца декабря. Об этом «Ведомостям» рассказала первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Стоит провести большие парламентские слушания и сразу внести документ. Так как законопроект межфракционный, и проблема не имела на тот момент очевидных решений, на подготовку ушло больше времени, чем предполагалось», – пояснила Лантратова.

Разработанный с привлечением экспертов и НКО межфракционный законопроект предусматривает создание государственной программы профилактики травли. Минпросвещения должно будет разработать единый стандарт профилактики травли. За его несоблюдение к обучающемуся будут применены санкции — от замечания до отчисления из учебного заведения.

Тема травли была поднята в пленарного заседания в Думе 7 декабря в связи с трагедией в Брянске. Ученица гимназии №5 принесла в учебное заведение помповое ружье и устроила стрельбу.

Причиной трагедии могла стать травля ученицы. Соседка семьи рассказывала, что девочка была жертвой буллинга в школе.

Ранее «Газета.Ru» изучила все детали трагедии в брянской школе.

Все новости на тему:
Стрельба в брянской школе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами