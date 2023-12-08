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Россиянам рассказали, что делать при обрушении снега и наледи на крышу авто

Автоэксперт Сажин: если на авто упал снег с крыши, нужно вызвать полицию

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radiyhabirov/VK

Если с крыши здания на автомобиль обрушился снег или упала наледь, что привело к повреждениям, то нужно добиваться возмещения ущерба. Следует вызвать сотрудника полиции, который оформит протокол осмотра места происшествия, рассказал автоэксперт Владимир Сажин. Любое, даже заброшенное здание кому-то принадлежит, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

«Не лишним будет сделать фотографии, причем необязательно «селфиться» на фоне своей машины, необходимо сделать больше фотографий, на которых будет видна привязка к конкретному зданию, адресу и отчетливо виден характер повреждений, полученный в ходе падения ледяной глыбы», – посоветовал Сажин.

После этого полиция обязательно отыщет владельца здания. Если речь идет о многоквартирном доме, то, вероятнее всего, за него несут ответственность ЖКС или управляющая компания. А если сосулька упала на машину с балкона, то виноват будет хозяин квартиры, который вовремя не принял меры для очистки балкона. Когда наледь падает с незаконно установленной лоджии, ответственность несет собственник помещения.

Ранее автоэксперты рассказали, чем для автомобилей опасны сильные морозы.

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