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Стало известно, как восьмиклассница пронесла ружье в школу в Брянске

Baza: в гимназии Брянска, где была стрельба, не работала рамка металлоискателя

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СК РФ

В гимназии в Брянске, где восьмиклассница накануне устроила стрельбу, не работала рамка металлоискателя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в тот день рамка была отключена из-за того, что в школе вешали гирлянды.

Сотрудники гимназии рассказали следователям, что обычно рамка работала, но в тот день, чтобы не было нештатного срабатывания, ее решили отключить.

При этом за две недели до произошедшей стрельбы учебное заведение дважды посещали сотрудники Росгвардии. 15 ноября они провели инструктаж и учения по действиям в случае непредвиденных обстоятельств, в том числе при попытке проноса в школу муляжей взрывных устройств. Спустя 5 дней были проведены совместные учения по теме, как себя вести в случае поступления сигнала «Тревога».

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Ранее в Москву доставили двоих пострадавших в школе в Брянске.

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Стрельба в брянской школе
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