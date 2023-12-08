МЧС РФ доставит очередную партию гумпомощи для сектора Газа

Специальный борт Ил-76 МЧС России вылетел в город Эль-Ариш в Египте, куда доставит более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в составе гумпомощи продукты питания и предметы первой необходимости. Сбор помощи инициирован Кабардино-Балкарской Республикой.

До этого гуманитарный груз для сектора Газа был собран по инициативе правительства Республики Ингушетия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.